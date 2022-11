La vuelta de Robert Morales en Cerro Porteño será en 2023

Cerro Porteño todavía está vivo en la pelea por el torneo Clausura 2022 y aunque no depende de sí mismo, espera llegar a la última jornada con posibilidades de conquistar el título. De todas maneras, Francisco Arce comienza a planificar la temporada 2023, en la que volvería a contar con dos jugadores que sufrieron lesiones complejas este año: Robert Morales y Sergio Díaz.

En el caso de Morales, quien sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior y menisco de la rodilla derecha, el entrenador confirmó el lunes que la vuelta del delantero será el próximo año. El DT descartó que el atacante, que está fuera de las canchas desde el 24 de marzo, juegue contra Guaireña en la última ronda del campeonato y en una hipotética finalísima.

“Robert ya está liberado, en estos días medio que sugirieron que comience a trabajar normal con nosotros. A mi no me pareció adecuado, me pareció arriesgado porque tenemos mucho para perder y casi nada para ganar. El no llegará a ningún partido ni aunque haya un partido extra. Es muy temprano”, aseguró Arce en la conferencia posterior al triunfo 1-0 sobre Resistencia.

El entrenador expresó que el cuerpo técnico preparará un plan de trabajo para Morales durante el Mundial Qatar 2022. “Somos conscientes de que tenemos que insistir y armar un plan separado para que él en este un mes y poco que se van a tener de días de reposo pueda hacer su preparación para que llegue bien a la pretemporada”, señaló el paraguaríense.