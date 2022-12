Vera: “Espero aprovechar esta oportunidad”

“Ayer me llegó la nota que tengo que presentarme desde el lunes a practicar con el plantel de Cerro Porteño y estoy muy contento. En lo personal estoy feliz por cómo me fue en el Sportivo Ameliano”, señaló Vera a la 730 AM, ABC Cardinal.

Cree que le irá mejor en esta ocasión en el Ciclón. “Yo creo que ahora me va a ir mejor en Cerro Porteño, porque estoy más maduro y se va a dar mi revancha, no voy a dejar pasar la oportunidad. Vamos a ver qué pasa después del contrato, ahora que me toca volver”.

“Yo quiero renovar mi contrato con Cerro Porteño, me enviaron una nota para presentarme el lunes”, añadió.

Se siente mucho más maduro y aseguró que su sueño era volver a Cerro Porteño. “Tengo 24 años y me siento mucho más maduro en lo personal, antes no era así, cuando salí de Cerro me arrepentí un poco, fui inmaduro y ahora tengo que aprovechar. Todo va a depender de mí, sé que tengo capacidad para jugar por Cerro Porteño y espero aprovechar al máximo, era mi sueño retornar a Cerro”.