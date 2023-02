Zapag y el debut en la Libertadores

“A mi me gustó el equipo, un partido dificil con todos los cambios, al técnico lo presentamos hace 9 días, dijo que iba a trabajar duro y esta haciendo, cambió la fisonomía, tiene un juego mas vertical y mucho trabajo por delante para mejorar el juego colectivo de Cerro y tener posibilidad de ingresar a fase de grupos. Tiene un gran compromiso con el plantel y el club”, dijo Zapag en dialogo con la 730 AM, ABC Cardinal.

Dijo que le encantó el rendimiento de Wilder Viera. “Me encantó el rendimiento de Viera, en líneas generales está rindiendo bien, la participación de los jovenes es auspicioso para nosotros. Se ratifica que el fututo esta en ellos pero es importante la experiencia de los que ya jugaron esta clase de partidos, falta mucho para tener un mejor juego colectivo”, afirmó.

La razón de la elección de Sava

Tras la salida de Francisco Arce, tres días después fue nombrado Facundo Sava como el sucesor. Juan José Zapag comentó porqué el argentino fue el elegido.

“La charla virtual que tuvimos con él, cómo ganó la Copa Argentina y la disponibilidad para venir. Ganar cosas importantes con un equipo chico es bueno, es una oportunidad para él y lo dijo. Tenemos que buscar la clasificación el martes y está el partido del viernes contra Resistencia donde hay que ganar”.

También habló de lo sucedido con el caso Eduardo Brock. “Se cerró en la semana y el proceso en la CBF no es rápido, el carnaval interrumpió la posibilidad. Se hizo todo en mi ausencia porque no estaba en Asunción, estamos encaminados de buena forma. Quisimos que sea rápida su llegada, se buscó la forma y no se pudo llegar para este partido, enviamos una nota a la Conmebol y verá ya el vicepresidente jurídico”, concluyó.