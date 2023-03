¿Cómo está el historial de Cerro Porteño ante brasileños por Copa Libertadores?

Cerro Porteño juega el partido más importante del año. El Ciclón recibe a Fortaleza por la vuelta de la Fase 3, la última etapa a los grupos de la Copa Libertadores. Los dirigidos por Facundo Sava están muy cerca de la clasificación después de triunfar en la ida por 1-0 con el tanto de Diego Churín. Este jueves, desde las 19:00, el partido es en La Nueva Olla.

En la historia del certamen, el Tricolor do Pici es el rival número 16 del Azulgrana, que contra los 15 anteriores disputó un total de 31 partidos en condición de local. El conjunto de Barrio Obrero ganó 9 cotejos, empató 8 y perdió 14, sumando en la previa del choque contra los de Fortaleza una racha de tres caídas seguidas: 0-1 vs. Atlético Mineiro, 0-2 vs. Fluminense y 0-3 vs. Palmeiras.

Por su parte, las ocho victorias fueron 1-0 a Atlético Mineiro y 3-2 a Sao Paulo en 1972, 3-2 a Botafogo en 1973, 3-1 vs. Gremio de Porto Alegre en 1990, 3-0 a Corinthians en 1999, 1-0 a Santo André y 2-1 a Athletico Paranaense en 2005, 3-2 a Corinthians en 2016 y 4-1 al Atlético Mineiro en 2019, en el que marcó Federico Carrizo, titular en el once Sava.

