El día que un paraguayo impidió a Cerro Porteño jugar la final de la Copa Libertadores

Era el 22 de julio de 1998. Cerro Porteño había perdido 1-0 con Barcelona una semana atrás. El resultado era remontable. Y lo fue porque en 22 minutos, en un estadio Defensores del Chaco repleto, Fabián Caballero y Juan Ángel Paredes remontaban el global y ubicaban al Ciclón en su primera final internacional. Pero el destino tenía guardado un momento impensado...

Gustavo Sotelo había debutado en el Azulgrana en 1985. Emigró a Deportivo Cali en 1991 y un par de años después, retornó al fútbol paraguayo y fichó por Olimpia. Aunque después vistió la camiseta del Cruzeiro de Brasil y tuvo un paso por Guaraní, la llegada al tradicional rival a comienzos de los noventa quedó marcada en el hincha azulgrana.

Por eso y aunque el tiempo ya había pasado y Sotelo había aterrizado en Barcelona de Guayaquil, el ingreso al campo de juego en la previa de un partido que ni siquiera iba a jugar, no pasó desapercibido. Junto al resto del plantel, el paraguayo realizó el reconocimiento del estadio de Sajonia y mientras pisaba el césped, fue abucheado por la multitud.

Era la revancha de las semifinales de la Copa Libertadores. Sotelo estaba fuera por lesión, sufría pubalgía, pero los silbidos y los gritos cambiaron la historia. El mediapunta pidió al técnico para estar en el banco, ingresó en el segundo tiempo, dio el pase para el descuento a los 73′ y celebró el pase a la final después de la victoria 4-3 a través de la tanda de los penales.

“Vine simplemente a saludar a mi gente y a acompañar al plantel del Barcelona. Venía de una lesión de pubalgia que me imposibilitó trabajar por dos semanas”, contó Sotelo a ABCTV en la víspera de un nuevo Cerro Porteño-Barcelona. “Yo entro a hacer el reconocimiento con mis compañeros y la gente de Cerro empieza a corear mi nombre de mala manera en los cuatro costados”, siguió.

“Es ahí donde le pido al técnico que me ponga en el banco. El revió la situación y pude estar”, explicó el ahora entrenador del Guaraní Femenino. “No fueron silbidos unicamente. Corearon mi nombre de mala forma y eso duele. Con todo el dolor y las molestias que tenía jugué infiltrado y entre a hacer un buen partido y pasamos a la final de la Copa Libertadores”, recordó.

Gustavo Sotelo y “Cerro debe salir a ganar”

Sotelo, quien después de jugar en el Ídolo del Astillero militó en Rangers de Chile, Santa Cruz de Brasil y Rentistas de Uruguay, palpitó del choque de este miércoles por la primera fecha del Grupo C. El actual DT habló de los momentos que ambos atraviesan en sus respectivos torneos y, en el caso del conjunto de Barrio Obrero, apuntó al 5-0 ante Libertad.

“Barcelona no pasa por un buen momento en el torneo local y Cerro Porteño viene de una derrota de cinco a cero. Viene bien esta derrota para un torneo que recién empieza porque se pueden corregir errores para esta clase de competencias. No se pueden cometer más errores. Es un partido que Cerro Porteño tiene que salir a ganar”, sentenció el ex futbolista.