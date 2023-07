Qué dijo Diego Gavilán sobre los 5 separados en Cerro Porteño

Cerro Porteño tiene nuevo técnico y comenzó a trabajar este martes. En un entrenamiento matutino abierto a la prensa, Diego Gavilán fue presentado al plantel en La Nueva Olla y posteriormente, dirigió la primera movilización. Al mediodía, conversó con los medios y respondió sobre los cinco separados: Alberto Espínola, Juan Patiño, Gabriel Báez, Daniel Rivas y Antonio Galeano.

Lea más: Fernando Romero, con chances de volver a dejar Cerro Porteño

“Ahora estoy llegado, hoy es el primer día, estuvimos por Chile veinte días. Todo esto fue rápido. Es un tema que valoramos, que evaluamos, el club seguramente lo determinará. Necesito interiorizarme más de esos temas porque son decisiones tomadas cuando yo estaba en Chile”, expresó Gavilán, quien no sentenció si serán tenidos nuevamente en cuenta o no.

Tres de los separados no pueden jugar en otro club

Los jugadores, notificados de que no serán tenidos en cuenta después de la destitución de Facundo Sava, posterior a la derrota 3-1 ante Guaireña en el torneo Clausura 2023 del fútbol paraguayo, están trabajando en el club, pero no con el plantel principal. De los cinco, Patiño, Báez y Rivas ya jugaron y no pueden participar con otro club en este campeonato.

Lea más: Alfio Oviedo: regreso como libre y tercer ciclo en Cerro Porteño