Facundo Sava habló por primera vez después de la salida de Cerro Porteño

El nivel más alto de Cerro Porteño en la temporada 2023 fue con Facundo Sava. La llegada del argentino fue un cambio radical que vivió el Ciclón al finalizar la era Francisco Arce a principios de febrero. El DT modificó el estilo de juego y fue imparable hasta que las goleadas sufridas con Libertad (5-0), Bolívar (4-0) y Palmeiras (3-0) debilitaron al equipo.

Sava llegó a clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores ganando los cuatro cotejos que disputó en las dos fases previas. El debut también fue auspicioso con el triunfo a Barcelona de Guayaquil, pero desde la caída 2-1 ante los brasileños en el Morumbí, el rendimiento mermó y finalmente el Azulgrana quedó eliminado hasta de la Copa Sudamericana.

Facundo Sava habló por primera vez de Cerro Porteño

Semanas después de la destitución, tras la derrota 3-1 contra Guaireña en el estreno por el torneo Clausura 2023 del fútbol paraguayo, el técnico rompió el silencio y habló del ciclo que vivió en el conjunto de Barrio Obrero. “Tuvimos primeros tres meses y pico muy buenos. Clasificamos pasando Fortaleza, pasando Curicó, clasificando a la Copa”, comenzó a DS Sports Radio.

“El primer partido muy bien también (2-1 vs. Barcelona). En el campeonato estuvimos peleando el torneo hasta el final con Libertad, quedamos cerca, después perdimos con Bolívar y con Palmeiras y quedamos fuera. Después de ese momento la cosa no estaba bien y decidimos entre los dos terminar la relación porque ya sentía que no iba. Pero muy linda experiencia”, agregó.

“Como en Boca Juniors, como River Plate, como los equipos más grandes de cualquier país. No ganas dos partidos y ya estás afuera. En Olimpia también estaba Diego Aguirre y duró dos meses. Nosotros duramos casi seis. Él dos meses. La tolerancia en estos dos equipos, Cerro y Olimpia, es muy poca”, reconoció Sava, quien utilizó el ejemplo de Diego Aguirre en Olimpia.

Facundo Sava en Cerro Porteño: “Quedando sin nafta”

Sava apuntó al plantel y mencionó que “fue quedando sin nafta” por la doble competencia. “Jugamos un promedio de cada tres días y medio un partido. No teníamos un plantel de veintidós jugadores. Fuimos cambiando, rotando y ya en el último fueron quedando sin nafta los que jugaban habitualmente y nos costó un poco”, puntualizó el entrenador.

“Hay que estar preparado, tener un plantel preparado para jugar dos competencias y nosotros no teníamos. No digo yo, también lo dicen los dirigentes. Equipos de este estilo tienen que tener veintidós jugadores que sean titulares y que puedan jugar como River, Boca y otros equipos de Argentina”, finalizó el Colorado al medio radial argentino.