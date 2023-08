Cerro Porteño rescindirá a Claudio Aquino

Cerro Porteño rescindirá contrato con Claudio Aquino por los gestos que realizó el jugador en contra de Diego Gavilán durante el partido contra Sportivo Trinidense por la quinta fecha del torneo Clausura 2023 del fútbol paraguayo. El argentino arrancó entre los suplentes y al no ingresar tuvo una actitud de fastidio y enojo por la decisión que había tomado el entrenador.

Lea más: Cerro Porteño analizaría separar a Claudio Aquino

Este lunes, el periodista Bruno Pont adelantó que en Barrio Obrero analizaban separar a Aquino del plantel, información que fue confirmada por Juan Martín Figueredo, quien añadió que el club no solo apartaría al mediapunta sino que también, finalizaría el vínculo del mismo, que es hasta diciembre de este año. De esta manera, el ex Guaraní ya no vestirá la camiseta azulgrana.

Claudio Aquino, el fin de una era

Así, las partes terminan una era que comenzó en 2020. Pedido de Francisco Arce, Aquino fue clave en la conquista del torneo Apertura 2020 y aunque tenia lagunas en el rendimiento, cada vez que estaba enchufado, fue una figura muy importante para el paraguaríense como para como Facundo Sava y el mismo Gavilán, ya que arrancó de titular con el actual estratega.

Claudio Aquino, otro que rescinde

Aquino disputó un total de 113 partidos locales y 26 cotejos internacionales: fueron 29 goles entre los torneos Apertura y Clausura y 4 en Copa Libertadores. El ex Ferrocarril es otra baja de la plantilla actual que abandona la institución en la segunda parte de este 2023 después de Juan Patiño, Alberto Espínola (Colón de Santa Fe) y Gabriel Báez (Nacional de Uruguay).