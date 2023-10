Damián Bobadilla: “Logramos un empate con sabor a nada”

Cerro Porteño frenó el ascenso hacia Libertad en la pelea por el título del torneo Clausura 2023 del fútbol paraguayo. El Ciclón empató 1-1 con General Caballero de Juan León Mallorquín y aunque redujo la diferencia en un punto, puede quedar a 9 en caso de un triunfo del Gumarelo, que este sábado, en la continuidad de la fecha 14, visita a Guaireña en el Parque del Guairá.

Al termino del encuentro en el Ka’arendy, Damián Bobadilla puntualizó que la paridad es “con sabor a nada” y agregó que “nos queda la bronca de no marcar”. “Conseguimos un empate con sabor a nada. Nos queda la bronca de no poder haber marcado en el primer tiempo, donde fuimos altamente superiores. Es fútbol, hay que marcar goles y no lo hicimos”, añadió.

Por otra parte, Bobadilla, convocado a la selección paraguaya para el segundo combo de Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, criticó al arbitraje. “Queda lo del primer tiempo, en el segundo no jugamos porque no podemos darle dinámica al fútbol porque se cobran cualquier falta y de los corners se hacen saque de arco”, finalizó el volante a Tigo Sports.

