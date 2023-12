Lucas Quintana sufrió una rotura de ligamento y será baja sensible en Cerro Porteño

El joven defensor central de Cerro Porteño, Lucas Quintana, sufrió una rotura de ligamento cruzado y de menisco durante el Torneo de Promesas Sub 18. El jugador será una baja sensible para el plantel principal del Ciclón y la selección paraguaya Sub 23.