Aterrizaje de helicóptero de gobernador: ¿Paraguay se expone a sanciones?

La Dirección de Aeronáutica Civil (Dinac) abrió una investigación del aterrizaje irregular del helicóptero del gobernador guaireño César Sosa, quien descendió con su aeronave en un espacio público de la Costanera de Encarnación. En ese sentido, el director de Aeronáutica, José Luis Chávez, informó que la institución se encuentra en plena recolección de datos para aclarar lo sucedido.

Indicó que en esta etapa buscan determinar con qué centro de control se comunicó el piloto antes de aterrizar el helicóptero en ese punto, cercano a un conocido supermercado.

Consultado acerca de cómo queda el país frente a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) —el organismo internacional encargado de regular y establecer normas para la aviación civil— Chávez explicó que cada país es responsable de establecer sus propios normativas, aunque es la OACI la que propone todas las reglamentaciones por medio de anexos.

Precisó que casi todos los países de Latinoamérica se encuentran prácticamente bajo la misma reglamentación, con excepción de Brasil, por el movimiento de helicópteros “muy superior” al resto de los países.

¿Quiénes están exceptuados de la normativa?

José Luis Chávez recalcó que la norma establece que un helicóptero debe aterrizar en un helipuerto o aeródromo habilitado o en situaciones especiales se puede llegar a habilitar lo que se conoce como un “helipunto”. Indicó que la Dinac ha llegado a autorizar helipuntos en clubes de fútbol, previo cumplimiento de requisitos.

Seguidamente, Chávez aclaró que existen sujetos exceptuados de esta normativa y entre ellos mencionó a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y Aduanas. “Ellos pueden bajar donde ellos consideren seguro, ellos no cumplen nuestra normativa”, explicó.