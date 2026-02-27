Implantan marcapasos a Horacio Cartes y empiezan proceso para retirarle la sedación

Horacio Cartes está internado desde ayer en el sanatorio Migone de Asunción, tras presentar un cuadro con convulsiones que obligó a su hospitalización inmediata.

Según el senador Antonio Barrios, su médico de cabecera, el exmandatario se encuentra “bastante bien” y evoluciona de “buena” manera.

Por su parte, el médico tratante, Eugenio Báez, informó que la siesta de ayer se detectó una arritmia particular por bloqueo auriculoventricular (AV). Ante esta situación, según indicó, se procedió a la implantación de un marcapasos, inicialmente temporal y luego ya de forma permanente.

Descartan ACV y lesión neurológica

El médico tratante señaló que, tras los estudios realizados, no se demostró ninguna lesión neurológica.

“Es muy alentador que no exista derrame u obstrucción de alguna arteria cerebral. Se descarta que tenga ACV”, dijo Barrios.

Asimismo, Báez indicó que tampoco se hallaron signos de infección, como meningitis u otras patologías.

No obstante, aclaró que aún no se puede afirmar con certeza si el bloqueo auriculoventricular fue la única causa de todo el cuadro neurológico que sufrió ayer, incluso con convulsiones.

Retiro progresivo de sedación

En cuanto al tratamiento, el médico explicó que comenzarán a retirarle la sedación de manera progresiva para evaluar su tolerancia. La expectativa es que en 24 a 48 horas puedan retirarle la intubación respiratoria y que posteriormente salga de terapia intensiva.

Añadió que, de mantenerse la evolución favorable, podría recibir el alta médica en los próximos días.

¿Cartes será trasladado al exterior?

El médico tratante agregó que Cartes ya había presentado anteriormente un cuadro similar, aunque no tan grave como el que motivó su internación en esta ocasión.

De momento, no existe indicación de traslado al exterior para continuar el tratamiento, según detalló. Sin embargo, confirmó que el expresidente tiene prevista una cita para un chequeo completo en Brasil.

Barrios también descartó que, por ahora, se esté analizando llevarlo a otro país para que prosiga su tratamiento.

El senador recordó que Cartes continúa siendo presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), al ser consultado cómo se manejará internamente el movimiento Honor Colorado en referencia al contexto político actual.