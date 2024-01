Juan Manuel Iturbe: “Mataron al futbol y la verdadera gente no tiene la culpa”

Cerro Porteño vs. 2 de Mayo fue suspendido por el árbitro José Méndez a causa de una batalla campal entre barras del Ciclón en la Gradería Norte del Defensores del Chaco. Horas después del lamentable acontecimiento, Juan Manuel Iturbe realizó una publicación en X (ex Twitter), repudiando los hechos y sentenciando que “mataron al fútbol y la verdadera gente no tiene culpa”.

Lea más: Fotos: Los incidentes entre las barras de Cerro Porteño

“Mas que una vergüenza, es una tristeza todo lo ocurrido. Muchas familias, muchos niños queriendo disfrutar un lunes de su equipo. mataron al futbol y la verdadera gente no tiene la culpa. Es un pena”, escribió Iturbe en las redes sociales. El atacante fue uno de los jugadores que intentó calmar a los inadaptados, que arriesgaron la vida de niños, mujeres y hombres.

Jean Fernandes: “Una noche para olvidar”

Por su parte, Jean Fernandes publicó un mensaje para los aficionados azulgranas de bien y principalmente, para quienes sufrieron a causa de la pelea entre los barras. “Una noche para olvidar. Muy triste con lo que pasó hoy. Que Dios bendiga a la gente de bien, que nos estaba alentado. Que nada grave haya pasado a nuestra gente”, escribió el guardameta en Instagram.

Lea más: El posteo de Jean Fernandes: “Muy triste con lo que pasó”