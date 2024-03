El suplente que gustó a Manolo Jiménez y podría arrancar de titular

Cerro Porteño regresará a La Nueva Olla en el estreno de Manolo Jiménez. El español asumió en reemplazo de Víctor Bernay, y posterior al interinato de Jorge Achucarro, y debutará el sábado 30 de marzo, a las 18:00, contra Nacional por la jornada 11 del torneo Apertura 2024 del fútbol paraguayo. A unas 72 horas del partido, el DT empieza a perfilar la formación.

Jiménez está al mando del plantel desde el miércoles 20 de marzo y a causa del amistoso (suspendido por atentando) de Paraguay con Rusia en Moscú en la Fecha FIFA, contó con varios días de entrenamiento. Debido a la asesoría que realizó en 2023 a los técnicos de las Divisiones Formativas, el sevillano ya tenía información sobre el plantel.

Eduardo Brock, en los planes de Manolo Jiménez

En estas semanas, Jiménez aumentó el conocimiento y entre las prácticas de fútbol, incluyendo el amistoso 11 vs. 11 del sábado en la Ollita, podría sorprender en el armado del once con la inclusión de un habitual suplente en la actual temporada: Eduardo Brock. El brasileño es del gusto del estratega, que podría apostar por el ex Cruzeiro para la zaga central.

Jiménez está impactado con Brock por la buena pegada del zurdo de 32 años, que llegó a Barrio Obrero en 2023 y disputó 25 juegos de titular de los 33 que tiene con la casaca azulgrana entre certámenes locales e internacional. El experimentado defensor sería uno de los cambios del equipo y podría ingresar por Javier Báez para hacer dupla con Bruno Valdez.

