Federico Carrizo y el pedido a Cerro Porteño para continuar

Federico Carrizo-Cerro Porteño-Libertad es la novela del mercado de pases de invierno en la Primera División de Paraguay. El vigente campeón del fútbol paraguayo quiere al mediapunta y envió una oferta tanto al club de Barrio Obrero. Según Juan José Zapag, la propuesta “se está analizando”, pero aclaró que la salida del futbolista “depende del cuerpo técnico”.

Diego Martínez había revelado, en una conferencia de prensa en Minga Guazú, la postura por el caso Carrizo, expresando que “espero que pueda continuar”. El experimentado de 34 años es pieza clave en el equipo azulgrana, una consideración del DT y también de la comisión directiva. Pero el Gumarelo ofertó un contrato de 3 años, una prima y una considerable mejora salarial.

Juan José Zapag: “Quiere una mejora”

Federico Carrizo comunicó a la dirigencia la intención de aceptar el ofrecimiento de Libertad, que también incluye un pago a Cerro Porteño: serían unos US$ 500.000. “El jugador está para ir a donde hay más dinero”, reconoció Zapag, quien posterior a esta frase, aseguró que ex Rosario Central y Peñarol de Montevideo “en principio no se quiere ir, quiere una mejora de salario”.

Juan José Zapag: “Tiene súper contrato”

Las palabras del presidente desvelaron que Carrizo pidió al Ciclón un aumento de salario con respectivo al que percibe actualmente. En enero de 2024, había firmado una renovación hasta diciembre de 2026, motivo por el cual, Zapag manifestó que “tiene un contrato y es un súper contrato”. De todas manera, la solicitud de Pachi sería el acuerdo para no dejar la institución.