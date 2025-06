Blas Armoa está en los planes de Cerro por un pedido de Martínez

Blas Armoa está en los planes de Cerro Porteño como posible refuerzo para la segunda parte de la temporada. El futbolista paraguayo es pedido del entrenador Diego Martínez, quien dirigió al mediocampista ofensivo en Tigre. En el mismo día del adelanto del Cardinal Deportivo, el ex Sportivo Luqueño y FC Juárez convirtió en el triunfo del Matador de Victoria.

Lea más: Blas Riveros será la tercera incorporación de Cerro Porteño

Armoa había llegado al club argentino en 2022, procedente de México, en el ciclo de Martínez, con quien fue titular. En este 2025, el diestro de 25 años solo disputó 10 encuentros: 8 por el torneo Apertura 2025 de la Liga Profesional de Argentina y 2 en la Copa Argentina 2025. El único tanto fue el jueves, en el 2-0 sobre Banfield en los 16avos de final del certamen nacional.

Blas Armoa convirtió en la victoria de Tigre

El mejor Blas Armoa fue con Diego Martínez

El mejor nivel de Armoa en el fútbol argentino fue con Martínez en 2022. “Diego (Martínez) me dijo si podía contar conmigo. Me llamó cuando estaba en Godoy Cruz, por suerte pude devolverle la confianza que me dio”, había expresado el jugador a DSports en octubre de aquel año, período en el que convirtió 8 goles, de los cuales 7 fueron de forma consecutiva.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Luis Amarilla llegó al país para firmar con Cerro Porteño