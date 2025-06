Morel: “Estamos preparados para pelear los tres torneos”

Cerro Porteño acabó la inter temporada con un par de amistosos frente a Sportivo Trindiense en La Nueva Olla. El equipo A perdió 1-0, mientras que el equipo B triunfó 2-1. Jorge Morel, quien disputó el primer encuentro, analizó el cierre de los trabajos y apuntó al segundo semestre, en que el Ciclón jugará el torneo Clausura 2025, la Copa Paraguay 2025 y la Copa Libertadores 2025.

“Hicimos una buena pretemporada, unos buenos trabajos, en los amistosos estuvimos bien. Sirvió mucho para ajustar algunos detalles que nos venían faltando. En teoría estamos bien”, comentó Morel, quien también habló del aspecto individual. “Estuve trabajando al cien. No tengo ningún dolor físico, me siento bien, me siento rápido. La verdad que venimos muy bien”, explicó.

“Preparados para pelear los tres torneos”

Morel apuntó a la triple competencia de la segunda parte del año y aseguró que “estamos preparados para los tres torneos”. “Nosotros somos Cerro Porteño y tenemos que estar preparados para todo. Ahora se nos viene una triplete competencia. Estamos preparados para pelear los tres torneos”, expresó el jugador de 27 años en una conferencia posterior a los duelos ante el Triki.

Jorge Morel: “Van a ver un Cerro diferente”

A la frase de estar listos para los certámenes, Morel sumó otra: “Un Cerro diferente”. “Cerro siempre esta obligado a pelear el campeonato y más este torneo que no se nos da hace tiempo”, comenzó el mediocampista. “Venimos trabajando bien y creo que van a ver un Cerro diferente”, finalizó a una semana del debut, que será el sábado 5 de julio a las 16:00 contra General Caballero.