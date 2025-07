Diego León, rumbo a Inglaterra para jugar en el Manchester United

Diego León jugará en el Manchester United. El canterano de Cerro Porteño, que realizó la transferencia a inicios de temporada, viaja con destino a Inglaterra para empezar la etapa en uno de los clubes más importantes del mundo. “Las sensaciones son inexplicables. Uno siente muchísimas cosas, estoy muy feliz”, expresó el lateral izquierdo a ABC TV.

“Cada jugador sueña con esto y yo tengo la oportunidad”, agregó León, quien visitó la camiseta del Ciclón en los últimos seis meses siendo futbolista de los Diablos Rojos. “Todos me verán como un proceso de adaptación. Uno es el idioma y luego está el frío. Cosas a las que no estoy adaptado y que no hay acá en Paraguay. Voy a estar adaptándome”, explicó el joven de 18 años.

