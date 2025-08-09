Cerro Porteño: Los convocados con las vueltas de Morel y Soñora

Cerro Porteño enfrenta hoy a Nacional por la séptima fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Ciclón defiende la punta y el invicto a puertas de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Para el primer encuentro de la seguidilla, Diego Martínez perdió a varios jugadores, pero recuperó a dos: Jorge Morel y Alan Soñora.

Morel, quien superó un desgarro sufrido, y Soñora, quien vuelve a estar en la consideración del técnico, integran la nómina de 24 convocados por el entrenador argentino. Por su lado, entre las bajas están Rodrigo Gómez, Lucas Quintana y Gabriel Aguayo, convocados a la selección de Paraguay Sub 20 para el amistoso vs. Brasil, y Gastón Giménez, quien está lesionado.

Cerro Porteño: Los 24 convocados vs. Nacional

Alexis Martín Arias

Fabricio Domínguez Huertas

Jorge Morel

Alan Soñora

Federico Carrizo

Luis Amarilla

Cecilio Domínguez

Juan Manuel Iturbe

Blas Riveros

Fabrizio Peralta

Wilder Viera

Sergio Araújo

Matías Pérez

Gustavo Velázquez

Roberto Jr. Fernández

Robert Piris da Motta

Jonatan Torres

Alexis Fariña

Freddy Silvero

Ignacio Aliseda

Nelson Eliseche

Carlos Zárate

Darío Espínola

Amín Cristaldo