Cerro Porteño: Los convocados con las vueltas de Morel y Soñora

Cerro Porteño enfrenta hoy a Nacional por la séptima fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Ciclón defiende la punta y el invicto a puertas de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Para el primer encuentro de la seguidilla, Diego Martínez perdió a varios jugadores, pero recuperó a dos: Jorge Morel y Alan Soñora.
Morel, quien superó un desgarro sufrido, y Soñora, quien vuelve a estar en la consideración del técnico, integran la nómina de 24 convocados por el entrenador argentino. Por su lado, entre las bajas están Rodrigo Gómez, Lucas Quintana y Gabriel Aguayo, convocados a la selección de Paraguay Sub 20 para el amistoso vs. Brasil, y Gastón Giménez, quien está lesionado.
Cerro Porteño: Los 24 convocados vs. Nacional
Alexis Martín Arias
Fabricio Domínguez Huertas
Jorge Morel
Alan Soñora
Federico Carrizo
Luis Amarilla
Cecilio Domínguez
Juan Manuel Iturbe
Blas Riveros
Fabrizio Peralta
Wilder Viera
Sergio Araújo
Matías Pérez
Gustavo Velázquez
Roberto Jr. Fernández
Robert Piris da Motta
Jonatan Torres
Alexis Fariña
Freddy Silvero
Ignacio Aliseda
Nelson Eliseche
Carlos Zárate
Darío Espínola
Amín Cristaldo