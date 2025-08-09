Cerro Porteño

Cerro Porteño vs. Estudiantes: Preferencias laterales, agotadas

Cerro Porteño anunció que las entradas de las Preferencias Laterales para el partido frente a Estudiantes están agotadas.

Por ABC Color
08 de agosto de 2025 - 08:33
Los hinchas de Cerro Porteño durante el superclásico frente a Olimpia por el torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay. Juan Pablo Pino

Cerro Porteño comunicó que las Preferencias Laterales están agotadas para el partido frente a Estudiantes de La Plata por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El Ciclón recibirá al Pincha de Santiago Arzamendia el miércoles 13 de agosto, a las 19:00, hora de Paraguay, en el estadio La Nueva Olla de la ciudad de Asunción.

Los demás sectores del General Pablo Rojas aún están disponibles y a la venta vía on line en www.tuti.com.py. Los socios al día pagan un monto menor con relación al público en general tanto en la Gradería Norte, Gradería Novena, Platea y Preferecia Vip. Por su lado, “Todos los menores abonan la totalidad de su entrada”, aseguró el club en un comunicado.

Cerro Porteño vs. Estudiantes: Precios de entradas

Gradería Norte: 30.000 gs. (socios) y 60.000 gs. (no socios)

Gradería Novena: 20.000 gs. (socios) y 50.000 gs. (no socios)

Platea: 50.000 gs. (socios) y 80.000 gs. (no socios)

Preferencia Vip: 100.000 gs. (socios) y 280.000 (no socios)

Preferencia Benefactor: 280.000 gs. (no socios)

