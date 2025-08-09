Cerro Porteño vs. Estudiantes: Preferencias laterales, agotadas

Cerro Porteño comunicó que las Preferencias Laterales están agotadas para el partido frente a Estudiantes de La Plata por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El Ciclón recibirá al Pincha de Santiago Arzamendia el miércoles 13 de agosto, a las 19:00, hora de Paraguay, en el estadio La Nueva Olla de la ciudad de Asunción.

Lea más: Alerta Cerro: Estudiantes ganó, también es puntero y está en racha

Los demás sectores del General Pablo Rojas aún están disponibles y a la venta vía on line en www.tuti.com.py. Los socios al día pagan un monto menor con relación al público en general tanto en la Gradería Norte, Gradería Novena, Platea y Preferecia Vip. Por su lado, “Todos los menores abonan la totalidad de su entrada”, aseguró el club en un comunicado.

Cerro Porteño vs. Estudiantes: Precios de entradas

Gradería Norte: 30.000 gs. (socios) y 60.000 gs. (no socios)

Gradería Novena: 20.000 gs. (socios) y 50.000 gs. (no socios)

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Platea: 50.000 gs. (socios) y 80.000 gs. (no socios)

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Preferencia Vip: 100.000 gs. (socios) y 280.000 (no socios)

Preferencia Benefactor: 280.000 gs. (no socios)