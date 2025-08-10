Gustavo Velázquez, descartado para enfrentar a Estudiantes...

Malas noticias en Cerro Porteño. Gustavo Velázquez está descartado para el primer partido de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El defensor sufrió una lesión muscular en el empate sin goles con Nacional por la séptima fecha del torneo Clausura 2025 y no estará a disposición de Diego Martínez para enfrentar a Estudiantes de La Plata.

Velázquez sintió el posterior izquierdo poco después de arrancar la etapa complementaria contra el Tricolor en La Nueva Olla. El diestro fue asistido por los médicos e inmediatamente reemplazado por Jorge Morel, quien por su lado, retornó y ahora es una de las alternativas junto a Lucas Quintana para jugar en la zaga el miércoles 13 de agosto, a las 19:00, contra el Pincha.