Diego Martínez y el arbitraje de Piero Maza: “No me gustó”

Cerro Porteño perdió contra Estudiantes por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 con un tanto de penal a los 97 minutos. El chileno Piero Maza no dudó en marcar la falta de Matías Pérez sobre Guido Carrillo y posteriormente, ni siquiera necesitó del VAR para certificar la decisión original. Santiago Ascacíbar cambió por gol y sentenció el 1-0 en La Nueva Olla.

Aunque no apuntó a la sanción de la pena máxima, Martínez criticó el arbitraje del trasandino. “Hablando de rendimiento no me gustó el arbitraje. Pero entiendo que es un ser humano que se puede equivocar como me puedo equivocar yo en mi planteamiento y como se puede equivocar un futbolista en una decisión dentro del campo”, expresó el entrenador en la conferencia.

“No me parecieron acertadas muchas decisiones”

“No me parecieron acertadas muchas decisiones. Pero es futbol, tiene gente que lo ayuda y quizás y en esas decisiones en las que yo no estoy tan de acuerdo, el equivocado seré yo”, finalizó Martínez con relación a Maza, quien amonestó a Juan Manuel Iturbe, Matías Pérez, Wilder Viera, Alexis Marín Arias y Jorge Morel. Por su lado, no mostró ninguna a amarilla en el visitante.