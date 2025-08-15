Santiago Arzamendia: del casi golazo a ¿por qué fue cambiado?

Estudiantes de La Plata derrotó 1-0 a Cerro Porteño en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Santiago Arzamendia fue titular en el regreso a La Nueva Olla y hasta estuvo cerca de anotar un golazo. En la primera jugada del partido, el canterano del Ciclón remató de larga distancia y cuando parecía que balón ingresaba al ángulo, Alexis Marín Arias desvió al córner.

Aplaudido por la mayoría de los hinchas azulgranas en el anuncio de la formación en los altavoces del estadio, Arzamendia arrancó de titular, pero no terminó el encuentro. “Creo que sintió un dolor en el gemelo y empezó a sentir que no estaba al cien y en estos partidos tenes que estar al cien. No fue táctico, fue por un problema físico”, contó Eduardo Domínguez en conferencia.

Domínguez y la salida de Santiago Arzamendia

Santiago Arzamendia: 24 partidos y 1 gol

Santiago Arzamendia, quien llegó a Estudiantes (compró el 80% del pase) a mediados de 2024, fue reemplazado a los 71 minutos por Gastón Benedetti. En la temporada, el lateral izquierdo de 27 años registra 24 juegos y 1 tanto entre el certamen internacional, el torneo Apertura 2025 y el torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Argentina y la Copa Argentina 2025.

Cerro Porteño perdió 1-0 con Estudiantes

