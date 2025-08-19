Cerro Porteño

Cerro Porteño, con equipo listo para la revancha ante Estudiantes de La Plata

Cerro Porteño ya tiene todo listo para el partido más importante del semestre. El entrenador Diego Martínez tiene definido el once que saldrá a buscar la remontada en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores de América contra Estudiantes de La Plata. El enfrentamiento se llevará a cabo mañana a las 19:00 en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi.

19 de agosto de 2025 - 16:01
El argentino Diego Martínez, entrenador Cerro Porteño, durante el partido frente a Estudiantes por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
La primera variante se da en la línea defensiva. El juvenil Rodrigo Gómez dejará su lugar en el campo para que ingrese Federico “Pachi” Carrizo. Esta movida táctica implicará un reajuste en la defensa, ya que el uruguayo Fabricio Domínguez Huertas, que en el partido de ida jugó como volante por la derecha, pasará a ocupar el lateral derecho, completando la línea de cuatro en el fondo.

El segundo cambio se produce en la zona de contención. Robert Piris da Motta se sumará al equipo para formar una dupla central en el mediocampo con Jorge Morel. Esto significa que Wilder Viera, uno de los jugadores más señalados por la afición después del primer partido, cederá su puesto en el once.

Con estas modificaciones, el equipo titular de Cerro Porteño estará conformado de la siguiente manera: Alexis Martín Arias en el arco; Fabricio Domínguez, Matías Pérez, Lucas Quintana y Blas Riveros en la defensa; Juan Manuel Iturbe, Robert Piris da Motta, Jorge Morel e Ignacio Aliseda en el mediocampo; y la delantera con Federico Carrizo y Jonatan Torres.

