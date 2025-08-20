Diego Martínez: “el equipo compitió muy bien”

“Una llave extremadamente pareja. Por un detalle nos toca quedar afuera, con mucha bronca y sensación de injusticia. Bronca por el esfuerzo que hizo el equipo contra uno de los mejores planteles del fútbol argentino. El equipo compitió muy bien salvo un rato del primer tiempo en casa”, declaró el estratega. Martínez insistió en que su equipo mereció más y destacó el esfuerzo de sus jugadores: “El equipo neutralizó el plan de partido que tuvo el rival, creo que es injusto que este grupo no haya tenido la posibilidad de marcar un gol, pero también me siento orgulloso de lo que dieron los muchachos, por donde dejaron el nombre de la institución en un torneo tan importante a nivel continental”.

Analizando el desarrollo del juego, el técnico añadió: “El equipo hizo las intenciones, tuvo la convicción de ir a buscarlo, la personalidad y lamentablemente nos tenemos que ir eliminados de una copa que queríamos seguir compitiendo, que queríamos seguir pasando de fase y creo que el equipo hizo los méritos para poder hacerlo. Pero hicimos una gran copa, desde la fase eliminatoria al duro grupo que nos tocó y a esta llave que nos toca quedar afuera en octavos de final”.

El argentino aseguró que si el resultado hubiese sido a la inversa, recibiría elogios por el planteamiento hecho: “Me parece que en detalles hoy estamos mirando la eliminación de Cerro y el pasaje de Estudiantes de la Plata. Si hubiese sido al revés, mi opinión es que muchos de los comentarios y las apreciaciones hubiese sido distinto, que era un planteo inteligente, que era un planteo muy sólido, que aprovechamos las situaciones que hubiésemos tenido. Imaginándome un escenario de que nos hubiese tocado a nosotros y a Estudiantes. Entonces, yo como entrenador tengo la obligación de tratar de tener la mayor frialdad posible para analizar el rendimiento del equipo y creo que el equipo compitió de muy buena manera y que por detalles que le tocó quedar afuera”.

Finalmente, el técnico se dirigió a los hinchas: “A los hinchas, primero agradecerles el apoyo, pedirles disculpas porque nos hubiese gustado festejar todos juntos al final del partido. Agradecerles como les agradezco siempre, siempre digo lo mismo, esa gente que va atrás del arco en la popular, que no para de alentar y siempre digo lo mismo, en un momento de dificultad el semestre pasado lo que vinieron a hacer fue a apoyar y a tirar para adelante. Yo esas cosas no me las olvido, para mí son muy importantes, así que les agradezco el apoyo, les pido disculpas en nombre de todo el plantel por no haber podido lograr el pase a cuartos de final, pero que también se queden tranquilos que este grupo va a querer dar absolutamente todo en el Torneo Clausura y en la Copa Paraguay, que son los dos torneos que nos quedan por competir”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy