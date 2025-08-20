Cerro Porteño, lejos de conquistar La Plata

El “Ciclón” nunca estuvo a la altura

El primer tiempo fue bastante parejo, y no precisamente por la estética de los equipos en sus propuestas. El trámite fue un concierto de imprecisiones, porque Estudiantes de La Plata se sentía cómodo con la mínima ventaja global, y Cerro Porteño, ante la necesidad, jugó apurado, lo que conspiró contra su obligación de dañar al cuadro local.

A diferencia del duelo de ida, el “Ciclón” trató de emparejar más la posesión, pero no contó con la profundidad para dirigir el peligro hacia la portería de Muslera. Los ofensivos no estuvieron lúcidos y eso se terminó contagiando a los que se sumaban al ataque, como los laterales Domínguez Huertas y Riveros, quienes resolvían de mala manera cada incursión ofensiva.

Daba la sensación de que el dueño de casa jugaba esperando la progresión en el campo del elenco de Diego Martínez, que, con la pelota en su poder, dejaba en evidencia la incapacidad y la carencia de variantes de tres cuartos de cancha hacia adelante para inquietar a Muslera, de noche tranquila.

En la complementaria, el técnico azulgrana mandó al campo a Araújo, que aportó algo más que el flojo partido que tuvo Torres, pero no fue suficiente para al menos estar cerca de igualar la serie. El nerviosismo se apoderó del Ciclón y eso hizo que terminaran siendo irresolutos hasta en situaciones que parecían fáciles de resolver.

Con el correr de los minutos, el rigor físico jugaba un papel preponderante en Cerro Porteño, más aún en una superficie a la que incluso al dueño de casa le llevó tiempo adaptarse. El cuadro azulgrana tuvo un lapso en el que se instaló en el área rival; la acción más peligrosa se originó en un centro combado de Araújo que peinó Castro cuando Iturbe se relamía de ganas.

Más con empuje que con ideas claras, el “Ciclón” intentó inclinar el juego. El local tuvo la chance de liquidar con un balón largo de González Pírez a la posición de Carrillo, quien con una peinada dejó a Castro cara a cara con Arias, quien terminó ganando el duelo. Queda anotado un nuevo fracaso copero.

Diego Martínez: “El equipo compitió muy bien”

Luego de la eliminación, el entrenador de Cerro Porteño, Diego Hernán Martínez, reprodujo la casetera para nuevamente decir que el equipo compitió. “Una llave extremadamente pareja. Por un detalle nos toca quedar afuera, con mucha bronca y sensación de injusticia, bronca por el esfuerzo que hizo el equipo contra uno de los mejores planteles del fútbol argentino, el equipo compitió muy bien salvo un rato del primer tiempo en casa”.

El argentino aseguró estar orgulloso por llegar a esta instancia. “El equipo neutralizó el plan de partido que tuvo el rival, creo que es injusto que este grupo no haya tenido la posibilidad de marcar un gol, pero también me siento orgulloso de lo que dieron los muchachos, por donde dejaron el nombre de la institución en un torneo tan importante a nivel continental”.

