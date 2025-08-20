Cerro Porteño

Estudiantes vs. Cerro Porteño: A qué hora juega y dónde ver hoy

Cerro Porteño enfrenta hoy a Estudiantes de La Plata por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color
20 de agosto de 2025 - 11:06
Wilder Viera, jugador de Cerro Porteño, lamenta la derrota en un partido frente a Estudiantes de La Plata por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
Wilder Viera, jugador de Cerro Porteño, lamenta la derrota en un partido frente a Estudiantes de La Plata por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.Juan Pablo Pino

Cerro Porteño disputa hoy la vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El Ciclón, obligado a remontar para clasificar, enfrenta a Estudiantes en el Uno de La Plata: arranca a las 19:00, hora de Paraguay. Arbitra Jesús Valenzuela con el VAR de Carlos Orbe. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC FM 98.5, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Estudiantes vs. Cerro Porteño: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 19:00 horas

Argentina: 19:00horas

Brasil: 19:00 horas

Uruguay: 19:00 horas

Chile: 19:00 horas

Ecuador: 17:00 horas

Colombia: 17:00 horas

Perú: 17:00 horas

Venezuela: 18:00 horas

Bolivia: 18:00 horas

El Salvador: 16:00 horas

México: 16:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 15:00 horas

Estados Unidos - Este: 18:00 horas

Inglaterra: 23:00 horas

España: 00:00 horas

Bélgica: 00:00 horas

Marruecos: 00:00 horas

Sudáfrica: 00:00 horas

Estudiantes vs. Cerro Porteño: ¿Dónde ver hoy por TV?

ESPN

Tigo Star: ESPN, canal 103

IP TV Copaco: ESPN, canal 51

Personal Flow: ESPN, canal 102

Claro TV: ESPN, canal 63

Estudiantes vs. Cerro Porteño: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Disney +

*Descarga gratuitamente la aplicación de Disney+ en Apps de Googley Play y en App Store. El plan Disney+ Estandar tiene un costo de 85.000 guaraníes y el Premium, 119.000 gs.

