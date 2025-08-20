Cerro Porteño, por la remontada y la clasificación a los cuartos

Cerro Porteño enfrenta hoy a Estudiantes por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El Ciclón visita al Pincha de Santiago Arzamendia con la obligación de remontar el global y clasificar a la próxima instancia. El partido arranca a las 19:00, hora de Paraguay, en el Uno de La Plata. Dirige Jesús Valenzuela con el VAR de Carlos Orbe (venezolanos).

El Azulgrana está abajo en la llave luego de sufrir una derrota por 1-0 hace una semana en La Nueva Olla, con un gol de Santiago Ascacíbar de penal a los 98 minutos. Por lo tanto, el conjunto de Barrio Obrero necesita ganar o para llevar la serie a los penales o conquistar el boleto a los cuartos de final de forma directa. Un empate o una nueva caída, significa la eliminación.

Diego Martínez y los cambios en el once de Cerro Porteño

El técnico Diego Martínez, quien busca hoy triunfar por primera vez ante Eduardo Domínnguez, realiza cambios en la formación y perfila un once más ofensivo: Robert Piris da Motta, quien regresa de la suspensión de un encuentro por acumulación de amarillas, y Federico Carrizo arrancan de titular con relación al encuentro de ida. Rodrigo Gómez y Wilder Viera salen.

Si Cerro Porteño avanza, ¿a qué rival enfrenta en cuartos?

Cerro Porteño medirá a un rival brasileño si logra el pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, etapa a la que accedieron Vélez Sarsfield, São Paulo de Damián Bobadilla y Racing de Richard Sánchez. El Ciclón enfrentaría a Flamengo o Internacional de Alan Benítez y Óscar Romero: juegan hoy, a las 21:30, en el Beira-Río (el Fla gana 1-0 la serie).

La formación de Estudiantes vs. Cerro Porteño en la Copa Libertadores 2025

Fernando Muslera; Román Gómez, Lenadro González Pires, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Mikel Amondaraín, Santiago Ascacíbar, Cristian Medina, Tiago Palacios; Edwin Cetré y Guido Carrillo.

Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez Huertas, Matías Pérez, Lucas Quintana, Blas Riveros; Juan Manuel Iturbe, Robert Piris da Motta, Jorge Morel, Ignacio Aliseda; Federico Carrizo y Jonatan Torres.