La única visita de Cerro Porteño a Estudiantes fue hace 14 años

Cerro Porteño juega el partido más importante del año: la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El Ciclón, puntero invicto del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay, está obligado a remontar el 0-1 de la ida ante Estudiantes para acceder a la próxima instancia. El regreso del Azulgrana es 14 años después del único antecedente.

En la edición 2011, paraguayos y argentinos también disputaron la serie de los 16 mejores, pero en aquel entonces, la llave comenzó en Argentina. Un 27 de abril, el cuadro que dirigía Leonardo Astrada visita al Pincha en el Único de La Plata: el partido culminó empatado sin goles. Una semana después, en la vuelta, los de Barrio Obrero ganaron por penales en la vieja Olla.

Estudiantes y Cerro empataron en 2011

La formación de Cerro Porteño en 2011

Astrada alineó a Diego Barreto; Iván Piris, Luis Cardozo, César Benítez, Pedro Benítez, Iván Torres; Jorge Núñez, Javier Villarreal, Rodrigo Burgos; Jonathan Fabbro y Roberto Nanni. Posteriormente ingresaron Luis Cáceres, Mariano Uglessich y Juan Manuel Lucero. El equipo acabó jugando con 10 por la expulsión de Burgos a los 85 minutos.

Cerro Porteño fue semifinalista en 2011

Cerro Porteño alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores 2011: arrancó en Repechaje eliminando a Deportivo Petare; ganó el Grupo 5 con 11 puntos por delante de Santos de Neymar, Colo Colo y Deportivo Táchira; superó a Estudiantes en octavos de final; derrotó a Jaguares de Chiapas en cuartos y perdió la serie de los cuatro mejores con el Peixe, luego campeón.

