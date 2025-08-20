Cerro Porteño

¿Qué necesita hoy Cerro Porteño para avanzar a cuartos de final?

Cerro Porteño disputa hoy la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El Ciclón debe remontar la desventaja para soñar con la clasificación.

Por ABC Color
20 de agosto de 2025 - 11:06
El arbitro chileno Piero Maza amonesta a Juan Manuel Iturbe (11), futbolista de Cerro Porteño por simular una falta en el área de Estudiantes por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.Fernando Romero, ABC Color

Cerro Porteño enfrenta hoy a Estudiantes por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Después de la derrota en La Nueva Olla hace una semana, el Ciclón tiene la obligación de buscar un triunfo en La Plata con el propósito de avanzar a la próxima instancia del torneo más importante del continente. El partido comienza a las 19:00, hora de Paraguay.

Los dirigidos por Diego Martínez están 1-0 abajo en el global. Por lo tanto, necesitan ganar por un gol de diferencia para definir la serie en los penales y por dos o más de ventaja para obtener el boleto directo a los cuartos, donde aguardará Flamengo o Internacional de Alan Benítez y Óscar Romero. En el escenario de un empate o una nueva caída, el Azulgrana estará eliminado.

La última remontada de Cerro Porteño fue...

La última vez que Cerro Porteño remontó una desventaja de 0-1 en los octavos de final de la Copa Libertadores fue en la edición 2003. El Ciclón había perdido en la vieja Olla con Independiente Medellín de Colombia y remontó la diferencia en el Atanasio Girardot de Medellín con un gol de Jorge Núñez. Posteriormente, el Azulgrana quedó eliminando por penales al caer 4-2.

