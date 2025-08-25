Cerro Porteño: Martínez, con crédito casi agotado

El crédito de Diego Hernán Martínez (46 años) está prácticamente agotado. La eliminación de la Copa Libertadores a manos de Estudiantes de La Plata movió su estantería, que casi se vino abajo con la derrota sufrida el domingo en casa contra Trinidense por 3-1.