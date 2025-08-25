Cerro Porteño: Martínez, con crédito casi agotado

Si bien Cerro Porteño, el Ciclón de Barrio Obrero, se mantiene al frente de las posiciones del Clausura, la propuesta futbolista del técnico argentino no convence.
El orientador atraviesa por su momento más crítico desde que asumió las riendas del plantel azulgrana, el 17 de diciembre de 2024. De los 43 juegos dirigidos en la temporada, obtuvo 23 victorias, 10 empates y sufrió 10 caídas.
“Hasta el momento de la expulsión de Pachi (Federico Carrizo) y los últimos 20 minutos, el equipo hizo un buen partido. Tuvimos el control, abrimos el marcador, podríamos haber aumentado la ventaja. No estuvimos finos en esas situaciones”, expresó el entrenador luego del descalabro contra la Cruz amarilla.
“El rival prácticamente sin patear al arco obtuvo el premio del empate y del momento de la expulsión de Federico, con la convalidación del gol y esa doble situación, el equipo después no pudo sobreponerse”, añadió.
El plantel azulgrana retomó las actividades en Barrio Obrero antes del duelo del miércoles frente Pastoreo, por Copa Paraguay, en el Luis Salinas de Itauguá, a las 18:30.
Luego vendrá el domingo contra Libertad, en La Huerta, a las 16:00. Los antecedentes recientes entre el Ciclón y el Guma marcan un empate en la “capital del sentimiento” 1-1 y una victoria repollera en el barrio Las Mercedes por 1-0.