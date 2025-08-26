Diego Martínez cambia: Roberto Jr. Fernández ataja en la Copa Paraguay

Cerro Porteño debuta en la Copa Paraguay 2025: el Ciclón disputa la Fase 3 y enfrenta a Pastoreo FC de la División Intermedia el miércoles 27 de agosto. El enfrentamiento, por un lugar en los octavos de final, será en el estadio Luis Salinas de la ciudad de Ituaguá. A un día del encuentro, el técnico Diego Martínez tiene decidido realizar cambios y el primero es en el arco.

Lea más: La tabla de posiciones de la Primera División de Paraguay

Martínez aplicará nuevamente la rotación por la cantidad de lesiones y la seguidilla de cotejos. Aunque todavía no conquistó el certamen nacional, el entrenador prioriza el torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay, en el que sufrió la primera derrota el fin de semana (3-1 vs. Sportivo Trinidense) y ahora lidera con 1 punto de ventaja sobre Guaraní (4-0 vs. Libertad).

Jr. Fernández no juega desde el 3 de mayo

Una de las variantes que realizará Martínez es la salida de Alexis Martín Arias y el ingreso de Roberto Jr. Fernández. A días del último combo de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, el DT otorgará minutos al portero de la selección de Paraguay. El guardameta de 37 años volverá a jugar con el Azulgrana después de 3 meses: la última vez fue el 3 de mayo, en el 1-2 vs. Olimpia.