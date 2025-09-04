Cerro Porteño

Cerro Porteño: Jugadores en franca mejoría

Dos futbolistas de Cerro Porteño que se encuentran bajo cuidado médico cumplen la etapa final de la recuperación, Gastón Giménez (34) y Sergio Araújo (33).

04 de septiembre de 2025 - 17:25
Gastón Claudio Giménez (27 de julio de 1991), experimentado futbolista de Cerro Porteño.
Cerro Porteño tiene como objetivo recuperar el primer puesto del torneo Clausura y luchar por el cetro de la Copa Paraguay.

El argentino-paraguayo Gastón Giménez había sufrido una rotura fibrilar en la cara posterior del muslo. Su último partido fue el 3 de agosto, en el clásico con Olimpia en Ciudad del Este (triunfo por 3-2).

Sergio Araújo arrastra una lesión en la rodilla y activa mayormente en el gimnasio. Su más reciente presentación fue el 24 de agosto contra Trinidense (derrota por 3-1).

El Ciclón, que viene de perder el liderazgo del Clausura, se dispone a enfrentar el domingo a Tembetary, en La Nueva Olla, a las 18:30. Los albirrojos Gustavo Velázquez y Roberto Junior Fernández no estarán disponibles.

