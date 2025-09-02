Cerro Porteño: Dos días y medio de descanso

Luego del empate de Cerro Porteño del domingo contra Libertad, en La Huerta (1-1), por la décima fecha del campeonato Clausura, los jugadores quedaron liberados.
Lea más: El peor momento de la temporada
El largo tiempo de inactividad se hubiese justificado si el Ciclón seguía con su marcha firme en el Clausura, pero al perder la punta, los plazos se hubiesen acortado para insistir en las fallas que viene cometiendo el equipo de Diego Martínez.
Los azulgranas enfrentarán el domingo a Tembetary, en La Nueva Olla, a las 18:30. Si bien cuentan con cinco jugadores convocados a la Albirroja, no están facultados a pedir la postergación del choque pues solo dos atletas están en la selección mayor. La solicitud de posposición se produce a partir de tres atletas citados a la selección absoluta.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Pese al bajón futbolístico, el calendario invita a los fanáticos a soñar con la levantada, pues tras el choque contra los nómadas vendrán General Caballero JLM (visitante) y Ameliano (local).