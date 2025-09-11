Alexis Fariña: “Me hubiera gustado jugar más en Cerro”

Alexis Fariña viajó a Estados Unidos para fichar oficialmente por el Minnesota United de la Major League Soccer. El jugador de 20 años fue cedido a préstamo a la franquicia americana por una temporada. “Me puede ayudar mucho a seguir creciendo en mi carrera, a seguir subiendo escalones”, expresó el mediapunta a ABC TV en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.

Fariña reveló que no dudó en aceptar la oferta por la falta de minutos en Cerro Porteño. “Fue todo muy rápido, mi representante me dijo que había posibilidades y cuando me contó ni dude. No tenía minutos acá y es una Liga muy competitiva a la voy”, expresó el futbolista paraguayo, que también conversó con Luis Amarilla y Alan Benítez, dos con pasado en el club.

Alexis Fariña: 22 partidos en la temporada

“Me hubiera gustado jugar más en Cerro, soy hincha del club”, lamentó Fariña, quien disputó 22 partidos en el año: 16 en el torneo Apertura 2025, 5 en la Copa Libertadores 2025 y 1 en el torneo Clausura 2025. “Me acerque a Diego Martínez, no me quería estancar, quería buscar minutos y me dijo que no me podía decir nada”, comentó sobre la charla que mantuvo con el DT del Ciclón.