Cerro Porteño: Insostenible ciclo de Diego Martínez

El trabajo en Cerro Porteño del orientador argentino Diego Martínez, de 46 años, no convence. De los 46 juegos dirigidos, incluyendo la Copa Paraguay, que supone exigencias menores en sus etapas iniciales, ganó 24, empató 11 y perdió 11.

En la derrota del sábado contra General Caballero de Juan León Mallorquín por 2-1, en suelo altoparanaense, Martínez fue expulsado, por lo que el que acudió a la conferencia fue su auxiliar, Jorge Ribolzi, cuyas palabras no cayeron para nada bien a los integrantes del plantel. Algunos hasta le encararon en el vestuario, reclamándole sus expresiones.

“Al equipo le faltó el deseo de querer ganar el partido”, mencionó el ayudante de campo azulgrana. “Nos faltó un jugador que esté en el área y quiera hacer el gol”, indicó igualmente, al punto de anunciar que no está en los planes del staff dar un paso al costado. “No me compete a mí responder, pero te digo que no existe ninguna chance de renunciar”, puntualizó, por lo que si salen, deberán tener una compensación económica.

En el duelo pendiente de la undécima fecha del Clausura, el Ciclón lidiará a mitad de semana con los nómadas en la “capital del sentimiento”. De ganar, que es la tendencia, por la fragilidad del rival –virtualmente descendido– el periodo de Martínez se extenderá un poco más, al menos hasta el choque del sábado contra Ameliano, nuevamente en Barrio Obrero, a las 19:00.