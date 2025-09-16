Cerro Porteño: Pachi Carrizo libera cupo de extranjero

Federico “Pachi” Carrizo cumple su segundo ciclo en “la mitad más uno”, Cerro Porteño. Al contar con el tiempo de permanencia necesario en nuestro país, recurre a la nacionalidad paraguaya probablemente no con el objetivo de jugar por la Albirroja –aunque su capacidad le avala–, sino para dejar vacante una plaza de foráneos que generalmente limita al cuerpo técnico.
En Paraguay, solo pueden alistarse cuatro atletas foráneos al mismo tiempo por equipo.
La primera etapa de Carrizo en el Ciclón fue entre enero de 2019 y el primer mes de 2022. La actual se inició en julio de ese año, tras su breve paso por Peñarol.
El club popular quedó inhabilitado para fichar futbolistas en el próximo mercado de pases, en un castigo impuesto por la FIFA debido a una demanda interpuesta por Claudio Aquino (34), actualmente en el Colo Colo.