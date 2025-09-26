Jorge Bava llegó y está listo para dirigir a Cerro Porteño

Jorge Bava aterrizó este viernes en suelo paraguayo y está listo para asumir la conducción técnica de Cerro Porteño. El entrenador de 44 años fue elegido por Juan José Zapag para reemplazar a Diego Martínez, quien fue destituido del cargo luego del empate 1-1 con Atlético Tembetary en la regularización de la fecha 11 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay.

Bava retornar al país después de vestir las camisetas de Libertad y Guaraní en la época de jugador. El Ciclón es el cuarto club en la carrera del charrúa, que empezó la trayectoria de DT en el Liverpool de Uruguay y posteriormente continuó en el León de México e Independiente Santa Fe de Colombia, al que dirigió por última vez el miércoles en el triunfo 2-1 sobre el DIM en Medellín.

Jorge Bava, quien renunció a los Cardenales a pesar de tener contrato hasta diciembre y haber logrado el boleto a la Copa Libertadores 2026 con el título del torneo Apertura 2025, debuta recién en la fecha 15, cuando el Azulgrana recibe a Recoleta FC el viernes 3 de octubre, a las 20:00, hora de Paraguay, en La Nueva Olla. Mientras tanto, Jorge Achucarro sigue con el interinato.