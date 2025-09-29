Cerro Porteño anuncia oficialmente a Jorge Bava como su nuevo entrenador

Jorge Bava, de 44 años, llega al Ciclón precedido de destacados logros recientes. En marzo de 2024, asumió la conducción técnica de Independiente Santa Fe en Colombia, donde sorprendió al conquistar el título de liga. Previamente, en 2023, alcanzó el campeonato uruguayo dirigiendo a Liverpool de Montevideo en su primera experiencia como entrenador principal, consolidando así un perfil joven pero ya con experiencia en grandes conquistas.

La llegada del condutor charrúa marca un nuevo capítulo en la histórica relación entre Cerro Porteño y los entrenadores uruguayos. Con su designación, ya son seis los directores técnicos “charrúas” que han dirigido al club de Barrio Obrero. Tres de ellos lograron consagrarse campeones con el equipo paraguayo: Athuel Velázquez en 1941, Sergio Markarián en 1996 y Jorge Fossati en el recordado Apertura del centenario, en 2012.

El paso de Fossati es especialmente recordado, pues asumió el mando en las últimas seis fechas del torneo Apertura 2012. Bajo su dirección, el equipo sumó cinco victorias y solo una derrota, superando a Olimpia en la última jornada y alcanzando el título con 49 puntos. Otros técnicos uruguayos que pasaron por Cerro Porteño incluyen a Luis Cubilla en la temporada 2000 y Gustavo Matosas en 2017.

OFICIAL | Jorge Bava es nuevo entrenador del Ciclón de Barrio Obrero 🌪️🔵🔴



¡Bienvenido al Barrio, Profe Bava! 🏟️🔥⚽ pic.twitter.com/wRSzrIVEGD — Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) September 29, 2025

La presentación oficial de Jorge Rodrigo Bava se llevará a cabo este martes al mediodía en las instalaciones del club, en Barrio Obreero. Su nuevo cuerpo técnico estará conformado por Bruno Piano e Ignacio Turrén como asistentes técnicos, Mauricio Ferraro como preparador físico y Augusto Ayala, quien es empleado del club, como entrenador de arqueros. El debut del uruguayo al frente del Ciclón está previsto para el viernes en La Nueva Olla, cuando Cerro Porteño reciba a Recoleta por la fecha 15 del torneo Clausura 2025, a las 20:00.

