El vídeo que publicó Cerro Porteño por el aniversario 113

Cerro Porteño cumple 113 años: el Club del Pueblo y celebra un nuevo aniversario en medio de llegada del entrenador Jorge Bava y la pelea por la conquista del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Ciclón, que el viernes estrena al uruguayo frente a Recoleta en La Nueva Olla, publicó un vídeo en honor a la fecha de fundación.

“Somos la pasión y el amor incondicional que sentimos por Cerro Porteño, es nuestra identidad que trasciende de generación en generación y va más allá de la razón”, posteó la institución, la segunda más ganadora del fútbol paraguayo con 34 títulos (liga), el último en el torneo Clausura 2021 con Francisco Arce de técnico y en la épica noche del 100:55.

El vídeo de Cerro Porteño por los 113 años