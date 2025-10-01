“Estamos concentrados en el campeonato y en ganar la Copa Paraguay”

Cerro Porteño afronta la parte final de la temporada dependiendo de sí para conquistar el torneo Clausura 2025 y la Copa Paraguay 2025. El Ciclón está a 1 punto de Guaraní cuando restan 24 unidades por disputar en el certamen de Liga, mientras que jugará los octavos de final de la competencia nacional, que fue esquiva desde la primera edición.

La lucha será con un nuevo entrenador: Jorge Bava. El uruguayo, que regresó al fútbol paraguayo después de vestir las camisetas de Libertad y Guaraní en la época de arquero. “Estamos a ocho finales del campeonato y estamos concentrados en eso. Y porqué no ganar la Copa Paraguay que es una asignatura pendiente”, expresó Juan Carlos Pettengill al Cardinal Deportivo.

“Por el corto tiempo y estar tan cerca de la punta preferimos a alguien que haya conocido el fútbol paraguayo. Fue un requisito que conozca el fútbol país, que conozca las canchas, cómo se juega y los equipos. Él salió campeón tanto en Uruguay y en Colombia”, manifestó el vicepresidente azulgrana con relación a la decisión de contratar al charrúa de 44 años.

Jorge Bava debuta el viernes ante Recoleta FC

Jorge Bava, quien asumió el lunes y fue presentado el martes, debutará el viernes 3 de octubre en la décimo quinta ronda del torneo Clausura 2025: a las 20:00, hora de Paraguay, enfrentará a Recoleta FC en La Nueva Olla de Asunción. Posteriormente, medirá a Sol de América, el martes 7 a las 19:00, en el Luis Salinas de Itauguá por los octavos de final de la Copa Paraguay 2025.

