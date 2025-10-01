Cerro Porteño

“Desmiento que el sueldo de Jorge Bava es dos o tres veces más”

Juan Carlos Pettengill desmintió que Cerro Porteño haya pagado una rescisión para contratar a Jorge Bava y aseguró que el nuevo entrenador no tiene un sueldo dos o tres veces mayor al que percibía en Independiente Santa Fe de Colombia.

01 de octubre de 2025 - 12:32
El uruguayo Jorge Bava (c) durante la presentación oficial como entrenador de Cerro Porteño en la sala de conferencias del estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
El uruguayo Jorge Bava (c) durante la presentación oficial como entrenador de Cerro Porteño en la sala de conferencias del estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.@ccp1912oficial

Cerro Porteño no pagó ninguna rescisión a Independiente Santa Fe para contratar a Jorge Bava. En el aniversario 113 del club de Barrio Obrero, el vicepresidente desmintió la versión de que el Ciclón abonó a Los Cardenales por el uruguayo, que tenía vínculo hasta diciembre. Además, mencionó que el charrúa no recibe un sueldo mucho mayor al que percibía en Colombia.

“Aprovecho para desmentir categóricamente todo lo que se dijo de Colombia en cuanto a tres o dos veces más el salario. No es así. Cerro no pago ninguna rescisión. Eso te puedo confirmar”, expresó Juan Carlos Pettengill al Cardinal Deportivo. “Él hizo un esfuerzo y demostró unas ganas terribles de venir”, añadió el directivo azulgrana a la 730 AM.

Jorge Bava y “las ganas de venir nos animó”

“Esas ganas de venir fueron las que nos animó a contratar con Jorge Bava, quien aparte lo conoce a Jorge Achucarro de su época de jugador en Atlas de Guadalajara”, finalizó sobre la elección de Bava, quien integrará a Jorge Achucarro al cuerpo técnico. El DT de la Categoría Juvenil interinó en las últimos dos fechas, con dos triunfos para quedar a 1 punto del líder.

