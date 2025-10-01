“Desmiento que el sueldo de Jorge Bava es dos o tres veces más”

Cerro Porteño no pagó ninguna rescisión a Independiente Santa Fe para contratar a Jorge Bava. En el aniversario 113 del club de Barrio Obrero, el vicepresidente desmintió la versión de que el Ciclón abonó a Los Cardenales por el uruguayo, que tenía vínculo hasta diciembre. Además, mencionó que el charrúa no recibe un sueldo mucho mayor al que percibía en Colombia.

“Aprovecho para desmentir categóricamente todo lo que se dijo de Colombia en cuanto a tres o dos veces más el salario. No es así. Cerro no pago ninguna rescisión. Eso te puedo confirmar”, expresó Juan Carlos Pettengill al Cardinal Deportivo. “Él hizo un esfuerzo y demostró unas ganas terribles de venir”, añadió el directivo azulgrana a la 730 AM.

Jorge Bava y “las ganas de venir nos animó”

“Esas ganas de venir fueron las que nos animó a contratar con Jorge Bava, quien aparte lo conoce a Jorge Achucarro de su época de jugador en Atlas de Guadalajara”, finalizó sobre la elección de Bava, quien integrará a Jorge Achucarro al cuerpo técnico. El DT de la Categoría Juvenil interinó en las últimos dos fechas, con dos triunfos para quedar a 1 punto del líder.

