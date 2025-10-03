Cerro Porteño: La convocados de Jorge Bava vs. Recoleta FC

Cerro Porteño disputa hoy la fecha 15 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Ciclón tiene la oportunidad de escalar parcialmente a la cima de la tabla y liderar en solitario hasta el domingo, cuando Guaraní enfrente a Atlético Tembetary en La Arboleda. El partido también significa el debut de Jorge Bava, quien reemplaza a Diego Martínez.
Después de cuatro prácticas y el once definido, Bava confeccionó la primera lista de convocados. Para el estreno, el DT de 44 años recuperó a dos jugadores: Gastón Giménez y Sergio Araújo. El mediocampista sufrió una molestia muscular y estuvo ausente vs. Sportivo Luqueño, mientras que el atacante no juega desde la derrota 3-1 ante Sportivo Trinidense por la fecha 9.
Cerro Porteño: Los convocados de Jorge Bava
Alexis Martín Arias
Fabricio Domínguez
Jorge Morel
Federico Carrizo
Luis Amarilla
Cecilio Domínguez
Blas Riveros
Fabrizio Peralta
Bruno Valdez
Carlos Franco
Sergio Araújo
Wilder Viera
Matías Pérez
Gustavo Velázquez
Édgar Páez
Roberto Jr. Fernández
Robert Piris da Motta
Jonatan Torres
Gastón Giménez
Ignacio Aliseda
Rodrigo Gómez
Carlos Zárate
Mauricio De Carvalho