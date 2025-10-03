Cerro Porteño: La convocados de Jorge Bava vs. Recoleta FC

Cerro Porteño disputa hoy la fecha 15 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Ciclón tiene la oportunidad de escalar parcialmente a la cima de la tabla y liderar en solitario hasta el domingo, cuando Guaraní enfrente a Atlético Tembetary en La Arboleda. El partido también significa el debut de Jorge Bava, quien reemplaza a Diego Martínez.

Lea más: A qué hora juega hoy Cerro vs. Recoleta FC y dónde ver en vivo

Después de cuatro prácticas y el once definido, Bava confeccionó la primera lista de convocados. Para el estreno, el DT de 44 años recuperó a dos jugadores: Gastón Giménez y Sergio Araújo. El mediocampista sufrió una molestia muscular y estuvo ausente vs. Sportivo Luqueño, mientras que el atacante no juega desde la derrota 3-1 ante Sportivo Trinidense por la fecha 9.

Cerro Porteño: Los convocados de Jorge Bava

Alexis Martín Arias

Fabricio Domínguez

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Jorge Morel

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Federico Carrizo

Luis Amarilla

Cecilio Domínguez

Blas Riveros

Fabrizio Peralta

Bruno Valdez

Carlos Franco

Sergio Araújo

Wilder Viera

Matías Pérez

Gustavo Velázquez

Édgar Páez

Roberto Jr. Fernández

Robert Piris da Motta

Jonatan Torres

Gastón Giménez

Ignacio Aliseda

Rodrigo Gómez

Carlos Zárate

Mauricio De Carvalho