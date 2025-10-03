El motivo por el cuál Lucas Romero no es titular ante Cerro Porteño

Recoleta FC enfrenta hoy a Cerro Porteño por la fecha 15 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Canario está en racha de victorias y ocupa puestos de Copa Sudamericana 2026. Por esta razón, los dirigidos por Jorge González tienen el objetivo de ganar, pero la visita a La Nueva Olla es sin un figura que será convocado a la selección paraguaya.

El entrenador del Funebrero confirmó al Cardinal Deportivo que Romero está fuera de la formación titular. El motivo de la baja del joven mediocampista, quien arranca el duelo en el banco de suplentes, es por la citación a la Albirroja para la gira asiática por la Fecha FIFA de octubre. “Lucas Romero no arranca en este partido”, expresó el técnico a horas del juego en Barrio Obrero.

“Tomamos medidas para protegerlo un poco”

“Justamente ante la posibilidad de la convocatoria hemos tomado las medidas para protegerlo un poco. Era por si le llamaban para una mini concentración antes del viaje. Sabemos que estará convocado por eso practicamos con un equipo base”, explicó González, quien aseguró que sumaría minutos en algún momento. “Hoy será alternativa y seguro tendrá participación”, cerró.

