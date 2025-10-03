La formación de Cerro Porteño para enfrentar hoy a Recoleta FC

Cerro Porteño enfrenta hoy a Recoleta FC por la fecha 15 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Ciclón estrena a Jorge Bava, quien reemplazó a Diego Martínez y asumió luego del interinato invicto de Jorge Achucarro, quien dejó al equipo a 1 punto de Guaraní en la pelea por el título de campeón. Cuatro días después de la asunción, el DT debuta.

Bava, quien añadió a Achucarro al cuerpo técnico como tercer asistente, tiene definido el once para medir al Canario en La Nueva Olla de Asunción. El ex arquero de Libertad y de Guaraní realiza dos cambios con relación a la victoria 1-0 sobre Sportivo Luqueño en Itauguá en la ronda anterior. El charrúa de 44 años modifica al Sub 18 y recupera a un titular.

Los cambios en el primer once de Jorge Bava

Bava, campeón con Independiente Santa Fe en Colombia durante el primer semestre, apuesta por Carlos Franco en lugar de Édgar Páez, quien fue elegido por Achucarro en los dos encuentros que condujo en el campeonato. La otra variante también es el mediocampo: Gastón Giménez superó una molestia muscular y aparece en sustitución de Fabrizio Peralta.

La formación de Cerro Porteño vs. Recoleta FC en la Primera División de Paraguay

Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez, Gustavo Velázquez, Matías Pérez, Blas Riveros; Carlos Franco, Jorge Morel, Gastón Giménez, Cecilio Domínguez; Luis Amarilla y Jonatan Torres.

