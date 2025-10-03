Por qué Olimpia y Guaraní están pendientes de Cerro vs. Recoleta

Cerro Porteño recibe a Recoleta FC en el comienzo de la fecha 15 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Ciclón y el Canario disputan el segundo partido del día y de la ronda: posterior a Sportivo Luqueño vs. 2 de Mayo, juegan a las 20:00 en La Nueva Olla. El Azulgrana y el Funebrero tienen distintos objetivos, pero el mismo propósito: ganar.

Los dirigidos por Jorge Bava, quien debuta en lugar de Diego Martínez, están en la pelea por el título: suman 28 puntos y están a 1 de Guaraní. En caso de triunfar, ascienden parcialmente al primer lugar de la tabla en solitario y cargan toda la presión al Aborigen y a Nacional, que juegan el domingo (vs. Atlético Tembetary) y el lunes (vs. General Caballero) respectivamente.

Cerro Porteño, el título del torneo Clausura

Para el conjunto de Barrio Obrero, con 24 puntos en juego incluyendo el duelo de este viernes, el campeonato significaría cortar la racha de cuatro años sin consagraciones y la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Además, si es campeón y acaba primero en el acumulativo, disputará la Supercopa Paraguay si es que no logra el doblete con la Copa Paraguay.

Recoleta FC y el sueño de Copa Sudamericana

Por su lado, los conducidos por Jorge González están en zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2026. Con 48 unidades, ocupan el séptimo lugar de la tabla anual, siendo el último puesto continental. Los del Barrio Recoleta están a 1 punto de Olimpia (49) y en caso de lograr la victoria, superarían momentáneamente al Decano, que el sábado recibe a Sportivo Ameliano.

Más abajo están la V Azulada, 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero (encaden 5 victorias al hilo en Liga y Copa) y General Caballero de Juan León Mallorquín (está en zona de descenso y pelea por la permanencia) con 40 cada uno y Sportivo Luqueño (arrastra 6 juegos sin ganar) con 39. Todos aún están en la lucha por acceder a la competencia internacional.