Cerro Porteño tiene cuentas que saldar en la Copa Paraguay

Con el partido entre Cerro Porteño y Sol de América, en la Ciudad del ñandutí, a las 19:00, se bajará el telón de los octavos de final de la Copa Paraguay.

Lea más: Lucas Barrios asume la conducción de Luqueño

El Ciclón tiene cuentas que saldar, frente al rival de turno, que le eliminó dos veces en octavos de final, y en el propio certamen, que hasta aquí no lo pudo ganar.

Los azulgranas encaran el duelo con renovados bríos, en plena lucha por el título del Clausura, bajo la conducción del uruguayo Jorge Bava y con altas expectativas en este evento de integración de la APF, en el que debe superar cuatro etapas para lograr la corona.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los danzarines llegan después de salvar la temporada con la permanencia en la División Intermedia, en la que transitaron durante un largo pasaje en la zona roja del descenso. El triunfador lidiará en cuartos con General Caballero de Juan León Mallorquín.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El techo azulgrana en la Copa Paraguay es cuartos de final, instancia a la que llegó en la edición inaugural, en 2018. El historial marca 15 partidos, 6 victorias, 4 igualdades y 5 derrotas. Los duelos definidos en penales se computan como empates en términos estadísticos.

Los triunfos se dieron contra Colón de J. Augusto Saldívar, 2 de Mayo PJC, River Plate (2018), Atlántida (2019), Benjamín Aceval (2021) y Pastoreo (2025).

Los empates se registraron frente a 2 de Mayo (2019, quedó al margen), General Caballero JLM (2021, avanzó), 24 de Setiembre de Areguá (2023, pasó) y Recoleta FC (2024, continuó).

Las caídas en tiempo regular fueron contra Guaraní (2018), Sol de América (2021), Rubio Ñu (2022), Ameliano (2023) y Sol de América (2024).