Cerro Porteño: Mate charrúa en la Olla

Cerro Porteño, el Ciclón de Barrio Obrero, está a tres partidos de la conquista de la Copa Paraguay por primera vez y en plena carrera por el título del torneo Clausura, en el que marcha segundo, un punto por debajo del líder Guaraní.

Los azulgranas se presentarán el sábado en Pedro Juan Caballero para enfrentar al 2 de Mayo, a las 17:30.

“Carácter tenemos que demostrar en todas las canchas. Será un rival muy difícil, se hace fuerte en casa y tiene las cosas claras”, expresó entre otras cosas el conductor técnico cerrista, en referencia al Gallo norteño, que se encuentra en plena levantada y se presenta como un adversario de cuidado.

“No nos podemos dar el lujo de mirar demasiado quién es el competidor. Para nosotros es secundario. Nuestra obligación es pensar en nosotros y competir”, señaló Bava, quien lleva dos victorias, una por el certamen liguero y otra por el certamen de integración.

El orientador charrúa señaló que se tomará su tiempo para definir el equipo y que de forma gradual irá realizando los ajustes necesarios para alcanzar un rendimiento mayor.

“No puedo pedirles muchas cosas en poco tiempo. Tengo que ser práctico, aprovechar el tiempo de trabajo y la características de cada jugador”, refirió.

En la ronda imaginaria de mate charrúa en la Olla, Bigote Domínguez también dejó sus sensaciones: “Paraguay es un fútbol hermoso, un fútbol loco, cualquiera le gana a cualquiera y eso es lo lindo que tiene acá”.

Comparando con Brasil, señaló que nuestro fútbol la intensidad es menor y las dificultades por el estado de las canchas aumentan.

La delegación azulgrana este viernes al Amambay.