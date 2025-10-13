Gustavo Alfaro: “No estamos detrás de resultados sino, de rendimientos”

La selección paraguaya cierra la gira asiática por la Fecha FIFA de octubre. La Albirroja, que el viernes empató con Japón en Osaka, enfrenta el martes a Corea del Sur en Seúl: empieza a las 08:00, hora de Paraguay, con transmisión de ABC Cardinal 730 AM y ABC TV Paraguay en Youtube. El entrenador Gustavo Alfaro palpitó el encuentro en la víspera.

“Vamos a enfrentar a una selección que está muy bien que más allá de la derrota que sufrió contra Brasil el otro día. Creo que Brasil está en una dimensión distinta y es un equipo que sabe y tiene la capacidad de aprovechar los errores que se cometen. Nos pasó a nosotros”, comenzó Alfaro con relación al rival, que el viernes perdió 5-0 contra Brasil en la capital surcoreana.

“Sentimos que hicimos una gran Eliminatoria, pero lo que habíamos realizado no nos alcanza para el Mundial que nosotros pretendemos si queremos jugar de igual a igual. Ahora tenemos que tratar de incorporar otras cosas, muchas de las cuales vieron contra Japón”, puntualizó Alfaro, recordando el rendimiento del equipo en el 2-2 contra los nipones.

“La tenencia de la pelota, la manera en la que el equipo intentaba atacar, el ajuste en las transiciones ofensivas para aprovechar las buenas capacidades individuales que tenemos sin que eso signifique que tengamos que renunciar al orden, a esa garra, al espíritu combativo y determinación que siempre definió históricamente al fútbol paraguayo”, señaló el seleccionador.

“No estamos detrás de los resultados<b>"</b>

Gustavo Alfaro dejó en claro que en los amistosos, tanto en estos como en noviembre ante Estados Unidos y México, busca “rendimientos” y no “resultados”. “No estamos detrás de los resultados sino, detrás de los rendimientos y en ese aspecto estoy satisfecho por la actitud de los jugadores”, finalizó el técnico, que adelantó que realizará cambios en la formación.