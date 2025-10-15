Incentivo económico en Cerro Porteño

El anuncio del triple premio en Cerro Porteño, consistente en 30.000.000 de guaraníes por cabeza, genera distintos comentarios. Por un lado, el incentivo de la dirigencia y, por el otro, la genuina obligación de ganar de los atletas, al margen de la recompensa adicional.

Pero eso no es todo. Está claro que Juan José Zapag no quiere marcharse de la presidencia con las manos vacías. Si el Ciclón cierra la fecha 17 del Clausura en la punta, para lo cual también necesita un traspié del puntero Guaraní frente a Recoleta el sábado, cada protagonista embolsará G. 60.000.000, aunque está claro que el dinero no garantiza el éxito.

El entrenador Jorge Bava destacó ayer en conferencia la importancia de partido contra el tradicional rival y los puntos en juego en la lucha por el título liguero.

Sobre su posteo “+1” (levantado al toque), como si fuese un tremendo logro el empate sin goles con 2 de Mayo, adversario históricamente inferior, el uruguayo señaló que “es algo que no manejo; fue un error interno de una empresa de comunicación que maneja mi social media”, indicó.

“Por falta de comunicación hizo una publicación sin consultarme, fue un error grave y lo que publicó no es mi manera de sentir el fútbol, de vivir la vida, yo me levanto todos los días para ganar”, señaló. Con esto, el CM habrá salido del grupo.